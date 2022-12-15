呂岳駿(右)演唱他喜歡的閩南語歌「親愛的謝謝你」、「給父母的歌」，不僅真情流露，歌聲撼動全場，讓與會人士都為之動容。(陳世宗攝)

每個孩子心中都有一個夢想！台中啟明學校今年念高一的呂岳駿，8歲時最大夢想就是成為一名鼓手，開一場屬於自己的演唱會。他想當鼓手願望圓夢過程被拍成「小小鼓手」紀實短片，吸引200多萬人觀看；呂岳駿日前在周大觀全球熱愛生命獎章受獎活動中，表演一首「給父母的歌」撼動全場。

呂岳駿出生時，因為腦瘤壓迫到視神經導致雙眼全盲。父母親工作忙碌，所以岳駿的生活起居，由一手帶大他的阿公全部包辦，祖孫倆一起生活感情深厚，從念幼稚園開始，阿公每天接送他上下學，阿公更當起啟明學校的志工，幫忙修理學校點字機等，大愛「惜花連盆」更普及全校學生。

7年前知名搖滾樂團「四分衛」，為失明的呂岳駿一圓鼓手夢，團員鼓手老師教他打鼓，最後登山千人搖舞台，練鼓和打鼓演唱畫面全記錄；由楊力州導演全程攝影製成24分鐘紀實短片，內容有岳駿與爺爺相互鼓勵真心對話內容，短片上映時感動無數動心落淚，短片吸引200多萬人歡看。

台語歌手江蕙要告別歌壇演唱會倒數第三場，就邀請呂岳駿到場合唱，江蕙當時對呂岳駿說：「雖然你看不見，但在座有1萬多人，你要不要聽看看1萬個人的掌聲」，接下來全場響起熱烈掌聲。他用具體行動來證明，年輕有夢努力踏實築夢，讓夢想成真。

2017年呂岳駿榮獲國小組總統教育獎，他獲獎感言是「有夢想就要努力去實現」。他目前是啟明學校高一學生熱音社成員，當鼓手也是主唱，繼續追求他「小小鼓手」要上大舞台的夢想！

周大觀文教基金會「2022年第25屆全球熱愛生命獎章得主會師交流活動」，日前於台中啟明學校5樓音樂廳舉行，呂岳駿和熱音社團一起表演打鼓，還唱他喜歡的閩南語歌「親愛的謝謝你」、「給父母的歌」，不僅真情流露，歌聲更撼動全場，讓與會人士都為之動容。