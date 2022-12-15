中華經濟研究院副院長王健全9日在「2023年經濟與保險發展論壇」上表示，明年台灣經濟成長率在2.75%，正當全球經濟下滑之際，台灣的經濟成長得靠內需，歡迎民眾多多消費。他也呼籲女生如果看到喜歡的Gucci包，「就鼓起勇氣買下去！」就算是Hermès，也請女生不要有罪惡感，因買了之後「『她』沒事，反而老公就有事」。相關言論引發熱議，PTT網友聞訊炸鍋，紛紛直呼：「你給錢？」網友情緒激憤留言也極盡嘲諷。

保險事業發展中心9日舉辦「2023年經濟與保險發展論壇」，王健全指出，全球正面臨經濟下滑，台灣明年經濟成長率在2.75%，美國1.89%、歐洲則可能0成長。

王健全強調，若明年全球經濟若尚未明朗，台灣想要經濟成長就必須靠內需，所以他鼓勵消費，希望民眾不要因為買東西而有罪惡感，要想到的是買東西能夠刺激經濟，比如女生看到喜歡的Gucci包「就鼓起勇氣買下去！」王更借用諧音哏，打趣稱女生也不用覺得買「Hermès」有罪惡感，因為買了之後「『她』沒事，反而老公就有事」。

王健全的言論在PTT論壇掀起熱烈討論，網友紛紛留言：「你給錢？」「政府會給我錢嗎？」「好笑嗎？」「你覺得自己很幽默是吧」、「老公，聽到沒？」「台灣真的沒有窮人生存的空間了」、「何不食肉糜」、「我想罵100字髒話」、「講幹話害死人」、「國家養一堆垃圾」。