再過1個多月就要迎來兔年，命理專家湯鎮瑋在電視節目《命運好好玩》中分享5生肖運勢發展，生肖鼠、生肖牛、生肖雞、生肖兔、生肖龍在農曆年前恐遇劫數，需特別留意身體健康，工作和生活上需謹言慎行，否則恐有是非糾紛纏身。

湯鎮瑋指出，生肖鼠和生肖牛的人，將體會到所謂的人生無常，尤其是身邊長輩健康出狀況或親友離世的消息頻傳，尤其2022年底至2023年上半年都可能發生，在工作或生活上則需謹言慎行，否則恐有是非糾紛纏身，一定要特別注意。

湯鎮瑋說，生肖兔和生肖雞的人要注意，2023年是坐太歲和沖太歲的一年，錢財破損和工作上的變化，會感到措手不及，建議有效管理和規劃財務，工作上若受不了現在的環境，可先騎驢找馬，遇到更好的機會後再做轉換。

湯鎮瑋特別點名生肖龍的人，因帶有病符星，尤其在2022年尾節氣交接的時候，健康運容易有變化，需特別留意健康，可能身體上老毛病會復發，或莫名的遭受病毒感染，無論年紀大小都需注意，生活上也易有精神不濟，因恍神或睡眠不足導致跌倒意外，建議可用點燈、捐血、行善布施來化解。