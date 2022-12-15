2022卡達世界盃足球賽已進入決賽倒數階段，讓全球粉絲陷入瘋狂，其中由世界球王梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷國家隊也順利晉級，不少人都等著他們精彩的表現。而值得一提的是，梅西不僅球技絕佳，私下更是暖到入心的人，有消息傳出，阿根廷足球隊在比賽過去曾一度陷入財務困難，梅西得知消息後不僅挺身而出，還扛下大筆團費，讓所有球員及工作人員能繼續完成夢想。

根據外媒《Mundo Albiceleste》負責報導阿根廷國家足球隊的記者洛伊（Roy Nemer）曾在推特上透露，阿根廷足球協會（Asociación del Fútbol Argentino，AFA）曾在2016年陷入財務困難，許多職員將近半年沒領到薪水，讓不少人深陷生活危機。而根據另一家外媒《ESPN》的報導，當時的梅西正在場邊休息等待比賽，此時負責照顧阿根廷隊球員的2~3名保安人員便鼓起勇氣敲門，向梅西表示「我們必須和你談談，他們（AFA）已經5、6個月沒有給我們薪水，情況很複雜，但你是隊長，你了解我們，我們需要你的幫助。」

梅西得知情況後，竟二話不說地打給自己的父親，透露他將拿出自己的資產付清所有工作人員的薪水；不僅如此，阿根廷隊當年還準備要參加美洲盃足球賽足協卻拿出不出旅費，梅西也一併包辦，協助協會及所有工作人員一同度過艱辛的過程。而消息曝光後，不少人都大讚梅西低調做善事且謙虛有禮，是個球品、球技都俱佳的球星，值得受到大家尊重。