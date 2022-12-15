全球經濟疲軟與升息的影響，2022年下半年台灣不動產市場買氣轉弱，第4季量縮最為明顯，單季商用不動產金額僅161億元，呈現旺季不旺的格局，為近10季最低單季交易規模。至2022年12月14日至，商用不動產與土地總成交金額雙創近4年低點。

展望2023年，第一太平戴維斯丁玟甄協理表示，明年度全球經濟前景不明，台灣經濟成長放緩，短期內科技業訂單能見度低，擴廠維持保守，不過，在辦公環境升級仍有穩定需求。全球股市與虛擬貨幣市場急劇波動，不動產穩定保值優勢受到重視，吸引部份資金配置。不過，政策打擊投機新政策，土建融限縮，建商購地動能將會續弱。

據第一太平戴維斯統計，2022年(截至12月14日)大型商用不動產交易金額達1325億元，比去年減少25%；建商購地動能減半影響，今年大型土地交易與地上權合計僅1767億元，年減幅度更達39%，商用不動產與土地總成交金額，皆寫下近4年低點。

丁玟甄指出，受到升息、營建成本飆升、土建融緊縮影響，建商購地策略轉為保守動能明顯萎縮，2022年全年購地金額為1059億元，年減率達5成。建商在六都中除新北市外，其餘各都購置土地金額全面下滑。

除了公部門減少釋出建地外，另一方面，2019~~2021年間，建商購地金額累計超過6000億元，土地庫存豐富，這也使得土地新案評估上更為謹慎。丁玟甄說，多家建商採多樣化策略以分散風險，包括提升工業廠辦推案比重、參與公辦都更或聯開案、以及品牌建商合作推案，以降低未來住宅市場波動所產生的風險。

受到央行持續升息影響，不動產買氣自2022年下半年起明顯降溫，第4季商用不動產金額僅161億元，呈現旺季不旺的格局，為近10季最低單季交易規模，還好今年上半年買氣穩健，全年交易量能仍維持1325億元的相對高水位。各類不動產中，辦公室買氣異軍突起，成交金額達469億元，規模較去年翻倍，更成為各類商用不動產之中，唯一正成長的類別，壽險業與專業投資機構都積極布局，顯示當全球股匯市波動劇烈、通膨持續升溫，核心與保值的優勢成為專業投資人的布局重點。