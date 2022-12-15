長榮航空(2618)今日宣布2023年3月30日起再添菲律賓新航點，提供台北-克拉克每日1班的飛航服務，搭配明年夏季班表台北-馬尼拉每日3班、台北-宿霧每日1班的飛航服務，屆時長榮航空每周將有35班飛往菲律賓，是台灣飛航菲律賓航點最多、航班最密集的航空公司。

長榮航空表示，克拉克機場距離馬尼拉機場僅約80餘公里，台北-克拉克航線的開闢可以縮短呂宋島北邊旅客前往馬尼拉搭機的交通時間，同時也可舒緩馬尼拉航線機位的需求；該航線的開闢不只是著眼台灣往返菲律賓旅客的市場，同時也是為了增加北美、歐洲旅客經台灣轉機前往菲律賓的便利性，增加航網布局的效益。

長榮航空台北-克拉克航線將以空中巴士A321-200機型飛航，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數，即日起開始接受旅客訂位。

克拉克位於菲律賓邦板牙省安赫萊斯市西北部，原為美國空軍的克拉克空軍基地拆遷歸還給菲律賓政府後改建而成的經貿發展特區；當地治安良好且風景優美，除了經濟高度發展之外，宜人的氣候以及度假村林立，也促進當地觀光發展，除了能夠參加輕航機飛行體驗、Zip Line空中飛人、洞窟探險，也能去跳島浮潛以及進行海中漫步、衝浪等水上活動，相當受到歐美人士的熱愛，是揚名國際的旅遊勝地之一。