為加速台灣企業導入AI應用，伊雲谷(6689)參與由數位發展部領軍，資策會執行的「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」（AIGO計畫），由伊雲谷擔任產業解題專家，協助台灣零售業智慧轉型，今年成功協助客林國際股份有限公司（10/10 APOTHECARY 10/10 HOPE）、永醇誠股份有限公司（可不可熟成紅茶）、佐見啦生技股份有限公司（提提研）導入AI解決方案，預期透過AI預測，提升營運面及服務面整體品質。

伊雲谷長期致力於栽培雲端技術人才，為台灣儲備數位轉型的能量，連續3年參與AIGO計畫。繼2020年辦理專門為高中職生設計的「AWS DeepRacer無人車實作體驗營」，讓雲端AI人才培育向下扎根，2021年協助傳產客戶南寶樹脂以AI優化傳統生產製程，今年成功助攻3家零售企業導入AI解決方案，可望藉科技力解決商業痛點。

伊雲谷台灣業務處總監徐嘉聲表示，AI力將是零售業未來的競爭力，而雲端運算可短時間內計算巨量數據的特性，可加速AI建模，加速企業導入人工智慧，更快邁向數據預測。據伊雲谷的觀察，儘管AI具有長期的發展潛力，但高專業性卻令零售業者卻步。伊雲谷具備多年的轉型經驗，雲端顧問搭配AI專家團隊可以協助企業快速釐清營運痛點，並提供相對應的AI解決方案，加速企業在競爭激烈的零售市場中，搶占先機。

伊雲谷今年AIGO計畫中，協助3家零售商以雲端進行系統整合，導入AI解決方案，以專營質感小眾品牌進口銷售的客林國際為例，預期以AI協助預測銷量，優化進貨流程。而近年大舉展店的永醇誠，過往因數據碎片化，總公司難以有效掌握門市端銷售狀況，導入AI工具後，望能提高掌握全省門市銷售狀況的效率，進而擬定各區域合適的行銷策略，並借用AI數據協助團隊進行新品研發，增加客戶黏著度與新客量。而佐見啦生技過去因內部資訊孤島，導致內部生產單位難以優化產線配置，透過伊雲谷協助於雲端進行數據整合，串接視覺化軟體產出可視化報告，可望透過AI解決營運痛點。