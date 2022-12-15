桃園市中壢區一名21歲黃姓女子，昨日深夜在社群媒體上傳疑似動手虐嬰影片，甚至錄下嬰兒哭鬧畫面寫下「哪裡可以賣小孩」、「哭整天，真的不能怪我整天想掐死她」等語。據悉，黃女未婚，獨自一人撫養7個月大女嬰，疑壓力過大才出現不當行為。目前桃市府家庭暴力暨性侵害防治中心已介入處理，將女嬰送至外婆家照顧，後續將持續追蹤。

年輕單親媽媽黃女錄下毆打女嬰的影片，還上傳IG。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

黃女在IG連續PO出多則限時動態影片，畫面可見怨恨語句包括「希望小孩跟他爸全家死光」、「這樣哭，真的不能怪我整天想掐死她」、「哪裡可以賣小孩」、「帶小孩帶到好厭倦，有推薦的育幼院嗎？河邊、垃圾場、舊衣回收箱、沙石場都可以」等字句。

單親媽媽黃女曾帶女嬰出入KTV等場所。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

另段畫面中，只見女嬰躺在床上不停哭鬧，黃女暴怒掀開被子，一出手就痛毆女嬰，清楚拍打聲全被錄下。相關畫面曝光後，更有網友貼出黃女疑似日前帶著女嬰到KTV喝酒，直接讓女嬰趴在黑色皮椅上，離譜行徑讓眾人十分傻眼。

從黃女限時動態可見她照顧小孩壓力相當大。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

據了解，目前居住在中壢的黃女尚未結婚，今年5月生下女嬰，孩子從母姓，平時一個人與孩子住在一起，疑照顧小孩壓力加上情緒反應激烈，才會出現脫序行為。

中壢警分局指出，昨晚獲報後立即前往現場了解，全案依規定同步通報家庭暴力暨性侵害防治中心，經檢視，女嬰身上無明顯外傷，社工會追蹤後續安置情況，警方也會與社工和家屬保持聯繫。

桃市府家庭暴力暨性侵害防治中心主任林燕婷表示，經評估後，昨晚已將女嬰先交由外婆照顧，初步觀察女嬰沒有長期受虐跡象，身心狀況正常，後續將進一步暸解黃女是否因照顧壓力大，才出現不當行為與言詞，將提供黃女心理輔導相關資源，給予支持協助，提升其照顧能力，會持續追蹤關懷。

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