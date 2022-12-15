搶攻聖誕節、跨年連假餐飲商機，王品集團旗下「西堤牛排」推出牛排加脆皮豬腳雙主餐，標榜優惠價格享受年末小奢侈。「夏慕尼」首創「帶骨紐約客牛排」為主的「海陸豪華雙人套餐」，強調份量與質感兼具。「THE WANG」則精選「澳洲全血和牛」新主餐，僅供應年末至跨年短短兩周。

「西堤牛排」歡慶佳節，自12月1日至1月15日期間，推出「耶誕豪華雙人宴」套餐，軟嫩肉質「法蘭克牛排」，搭配酥脆Q彈「德式脆皮豬腳」的雙主餐，加上小食「英式炸魚」與特選飲品「白葡萄氣泡飲」，原價1,762元，期間優惠價1,588元。法式鐵板燒「夏慕尼」12月15日起，由主廚為冬季戀人們獻上「浪漫雙人海陸盛宴」，每套2,880元+10％，「乾式熟成28天美國Prime等級帶骨紐約客」牛排，搭配乾煎酥脆牛筋佐當季時蔬，並使用鑄鐵鍋裝盛，加上海鮮「北海道干貝及海大蝦」，成就一頓份量與質感兼具的豐盛鐵板饗宴。12月30日前，平日出示官網活動畫面，消費兩客套餐，可款待「和牛捲三重奏」1份（蜂蜜金棗、起司番茄、松露蕈菇三種口味，價值388元）。

王品集團旗下最高等級的牛排餐廳「THE WANG」，推出期間限定新主餐「澳洲全血和牛菲力佐厚切牛舌」選用珍稀澳洲「Kilcoy Jade」品牌全血和牛，油花細緻，風味鮮美，佐以厚切牛舌，可享受到兩種高級牛肉口感，搭配訂製甜點「耶誕伊芙卡」以伊芙卡72％全果巧克力搭配橙酒冰淇淋、巧克力肉桂熱淋醬，品嚐冬日大人感滋味（套餐價3,280元／人，10％服務費另計）。僅於2022年12月21日～2023年1月2日兩周期間販售，且需事前預約，頂級體驗限定感十足，目前聖誕節、跨年夜已經接近九成滿。

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