香港天王劉德華出道超過40年，不只顏值與實力兼具，私下待人也相當謙遜有禮，是業界及粉絲公認的零負評男神代表，日前「向太」陳嵐在抖音透露一段和劉德華的往事，原來當時兩人有個賭約，2000年劉德華憑藉電影《暗戰》入圍香港電影金像獎最佳男主角時，他對獲獎沒有信心，於是向太便與他打賭，賭注還是價值2800萬港幣(約1.1億新台幣)的翡翠項鍊。

向太表示當年劉德華認為獲獎機會渺茫，讓自己忍不住想激勵他，更定下賭約：「我說看上了佳士得的一個翡翠項鏈，2800萬」。他心想自己拿不到，所以他說「好」，接著反問向太：「那我拿不到呢？」，向太則回：「隨便你要什麼」，結果劉德華拿下生涯香港首座影帝寶座，獲獎當下以為是在開玩笑，還是向太催促他上台領獎的。於是，他在舞台上多次跟向太道謝：「多謝向太，我會繼續努力的！」

劉德華2000年一舉拿下香港金像獎影帝不停在台上對向太道謝。(圖/向太 抖音)

然而，向太笑說劉德華最後沒有兌現承諾，她解釋：「這麼貴我也不想他買」，不過，某次向太赴北京探班時，劉德華就在當地買了一條200元人民幣(約878新台幣)的假翡翠項鍊給她，後來再送了一隻限量版的手錶。最後，向太也補充說道，當年打賭的用意並非賭注，而是想激勵劉德華對自己有信心一點。

事實上，向太與劉德華私下頗有交情，1995年劉德華開電影公司嚴重虧損，據傳總共欠下高達4千萬港元(約1.5億台幣)的債務，雖然他已經四處籌錢，仍有1500萬港元的缺口，於是找上向太請求借錢，結果向太立刻開出支票給他，連借據都不用，讓劉德華非常感恩，1998年香港電影界陷入蕭條後，劉德華只要見到向太的戲，便自降一半片酬投桃報李，以致雙方到今天情份變得更加緊密。