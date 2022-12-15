FCS沒電的時候，不會妨礙到武器本身原生的瞄準器。（Youtube）

軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）對知名瑞典瞄具公司Aimpoint ＡＢ的The Aimpoint® FCS（火控系統）銷售總監安德森（Magus Andersson）進行了一次簡短的採訪，內容是小型武器光學瞄具和儀器的市場的未來，以及小型化火控系統的發展挑戰。

問：您如何看待小型武器光學系統市場在未來10年的發展？

答：我肯定看到光學儀器的進一步數位化，並具有與其他來源通信的能力。我們正在挑戰極限，將大型車輛的火控系統和相關技術，微縮到較小的瞄準器外殼中，並將它們引入到支援武器中，如84釐米卡爾古斯塔夫無後座力砲（Carl Gustaf M4）、40釐米高初速（HV）榴彈發射器和12.7釐米重機槍（HMG）。

The Canadian Army has awarded @AimpointUSA a contract to deliver Aimpoint FCS13-RE Fire Control Systems (FCSs) and the TH-60 thermal sight systems. The system will be used as the Canadian Army’s primary FCS for their M3 84mm Carl Gustaf recoilless rifle.https://t.co/ZXdb6SMxdf — EuroDefence (@eurodefence) November 9, 2022

我們還認為，在排級不同武器系統之間的連接是一個可實現的目標。不過，這一項挑戰將會在於所選擇的通信網絡是否能夠標準化並開放給業界使用？技術發展如此之快，標準化可能很難跟的上。

問：關於軍隊和警察部門的未來趨勢，您是否注意到任何特別值得注意的趨勢？

答：大家都對我們的The Aimpoint® FCS產品有很大的興趣。大多數武裝部隊認為，這套系統是一種非常快速的方案，可以以一種非常具有成本效益的方式提高支援武器的首發命中率。

Did you know? Aimpoint designs and manufactures Fire Control Systems for crew-served weapons. The FCS has a disturbed reticle, ballistic computer, laser range finder – and more. pic.twitter.com/vds5xRyOaE — Aimpoint, Inc. (@AimpointUSA) April 19, 2021

問：在過去的幾年中，我們已經看到了一波波自動化功能正在進入車輛任務系統，相較起來，我們在小武器光學系統中能看到了多少這種情況？

答：FCS確實是一個小型武器系統，我們專注於支援武器。從12.7釐米重機槍開始，基本上就是你站在後面，或是扛在肩上的那些武器。我們看到一個巨大的趨勢，那就是我們的多武器概念，一套瞄準系統可以支援幾種不同的支援武器。

The Aimpoint Fire Control Systems (FCS) has greatly enhanced capability, lethality, and survivability. We’ve said it before… don’t settle for anything less.https://t.co/ICx69wOoVH pic.twitter.com/4oCHtfeYkd — Aimpoint, Inc. (@AimpointUSA) September 2, 2022

問：隨著功能的增加，對功率的需求也隨之增加，諸如增加重量、體積或成本等妥協幾乎是不可避免的。Aimpoint的工程師是如何應對這些挑戰的？

答：我們正在使用最新的技術，不斷尋找新的材料，使其變得更智慧、更輕、更小。不同類型的聚合物肯定是未來的趨勢；又或者，電動汽車的新動力來源（標準化電池）也將是一個非常有效的途徑。

問：一個普遍的看法是，任何設備的複雜性增加都會帶來更多的故障點，增加維護或後勤的難度，以及對「高科技」功能的依賴，這些功能在電力用完的時可能會失去。Aimpoint公司是如何看待這個問題的，例如，你們是否實現了光學設備在沒電的情況下的任何退場機制。

答：我們的瞄準器系統的設計，是允許使用武器本身瞄準器作為備用的。此外，我們開發的產品非常堅固，就是用來解決這個問題，以防止故障。

問：隨著戰場的不斷變化，一個有趣的領域，是網路傳感器到射手系統的不斷發展，需要在一個特定的戰鬥空間內整合許多傳感器和效應。使用步兵便攜式設備這樣做的挑戰是什麼，在您看來，解決這些問題的最佳方法是什麼？

答：這就是我們在過去15年里一直在做的事情。我們研究高水平的武器系統，看看我們是否能使技術縮小到可以導入便攜式武器瞄準器。我們並不是一開始就尋找那些可以很好擁有的傳感器。我們的出發點是出於更基本的，我們認為士兵在所有情況下都需要更好的裝備，以及我們如何能夠改進現有的武器系統。