還在觀望年終獎金、打算要轉職，但卻對未來的職涯規劃感到迷惘？信義房屋推出最新數位互動體驗，邀請網紅「視網膜」和愛犬「柚子」，化身「職涯格局分析師」和「分析助理」，針對不同類型的轉職族，以幽默諧音梗、一針見血的方式替求職者分析，體驗最後還會產出專屬的「職涯格局圖分析圖」。想知道自己的格局屬於「挑高型」、「附車位型」，或是「透天厝型」？趕緊來測測看！

「好的格局要創造，不好的格局趕快跑」，視網膜化身職涯格局分析師，與分析助理柚子，替不同類型的轉職者指點迷津。互動影片體驗過程，視網膜會拋出四個類型的題目，依據體驗者點擊的選項給予不同的回應，最後，還可以獲得專屬自己的「職涯格局分析圖」，引發不少網友討論，紛紛表示「膜膜真的是諧音梗王」、「這麼敢說的分析師有夠好笑」、「有神獸柚子我就給讚」。

信義房屋表示，農曆春節將至，年前年後的轉職潮也即將來臨，往往「薪酬拿得委屈、福利制度心酸、發展空間受限、工作失去熱情」等，都是上班族想「趕快跑」的評估因素，但是，一旦遇到下一步要往哪走、轉換跑道的方向要怎麼選，又是下一個難題，此次跟網紅視網膜合作，就是希望透過這個互動，讓年輕人更勇於行動，改變現狀，幫自己打造更好、更高的職涯新格局。

「零相關經驗，轉職也不用怕。」信義房屋提供房仲業務前6個月保障月薪5萬元，30天工作鑑賞期若覺得不適合想轉職，再提供5萬元轉職金，轉正後，每月除了有底薪、團體獎金與個人獎金，績優同仁更享有出國旅遊獎勵；提供最扎實的不動產專業培訓，包括新人180天的完整教育訓練，以及一對一師徒制，專屬師父手把手教學，也規劃多元課程與證照補助，讓初入房仲業的新人可以快速適應上手；而職涯發展部分，信義房屋也提供完善且透明的職涯發展路徑以及定期店主管選拔，提供人才不同階段相對應的發展資源。

信義房屋為全台唯一全直營上市房仲品牌，全台有近五百家門市串聯資訊數據、品牌資源共享流通，近年也致力於數位轉型，導入大數據、AI技術，讓消費者更有效率完成買賣屋流程，第一線業務同仁也能更聰明作業，透過科技輔助提升配案的精準度。因此，信義房屋釋出的職缺除房仲業務、秘書行政，以及數位科技人才等多元工作機會。