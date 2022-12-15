國防部今召開記者會說明新式體能鑑測項目。(邱新博攝)

國防部今召開記者會公布新版國軍基本鑑測內容，國防部指出，自2023年起，除現行伏地挺身、仰臥起坐、3000公尺跑步等訓測項目將維持之外，還據美軍「戰力三要素」增加6種官兵體能訓測的選項，達到鍛鍊官兵、強健體魄的目標，4個月軍事訓練役也包含其中。

陸軍步兵訓練指揮部運動科學推廣中心主任蕭嘉銘上校說明，基本體能訓項參據美軍及國內體育署、警政署等單位體能訓測項目與標準，除維持原本項目，另增加平板撐體、漸進式折返跑、壺鈴平舉及仰臥捲腹、坐姿體前彎、抓背等6個項目，藉多樣化、多元化項目與方式，提供官兵實施訓練。

蕭嘉銘指出，上肢肌群訓練有助於提升手、步槍的射擊穩定性，以及裝備運載等戰術動作能力；腹部核心肌群部分，利於官兵執行戰術戰技時身體穩定性；心肺耐力部分，強化官兵在實戰化訓練時長距離(時間)有氧耐力、陣地轉換短距離衝刺能力，增進最大攝氧量與恢復能力；柔軟度增強官兵關節活動範圍、協調性、降低運動傷害、增加運動訓練表現。

根據國防部提供資料，男性鑑測標準在壺鈴平舉，依照年齡從19-29歲45下到45-59歲的22下；仰臥捲腹，則是24下到19下；平板撐體則從100秒到70秒；20公尺漸進式折返跑則是60趟到25趟；女性標準則是壺鈴平舉31下到12下；仰臥捲腹15下到8下；平板撐體則是90秒到65秒；20公尺漸進式折返跑從41趟到15趟。

對於新式訓練的標準，訓練參謀次長室軍事訓練處長劉慎謨表示，新增項目標準則是參考美軍和國內相關體能標準，標準都是高於平均數據，沒有弱化，反而更具有挑戰性。

劉慎謨說，要推動體能多元選項，是因為有考量戰備演訓任務、分析官軍平常作息，例如戰車裝填手，他的上肢肌群；步兵變換陣地、轉換射姿，會動用到心肺耐力與腹部的核心肌群。所以依據戰訓任務所需要來設計科目，藉由多樣多元化的項目來實施訓練。