蚵寮國小百歲生日願望終於實現，學校換上媲美世運主場館跑道等級的跑道，邀來全校師生開箱100歲生日禮物，舉行七彩繽紛跑道啟用儀式，嶄新的彩色跑道，提供全校師生與社區民眾安全、友善、健康的運動休閒場域。

蚵寮國小百歲生日禮 七彩跑道師生齊開箱（品觀點提供）

蚵寮國小百歲生日禮 七彩跑道師生齊開箱（品觀點提供）

蚵寮國小百歲生日禮 七彩跑道師生齊開箱（品觀點提供）

圖說:蚵寮國小全校師生13日首次大集合在操場上，舉行七彩繽紛跑道竣工啟用儀式，慶祝蚵寮國小100歲生日禮物開箱(高雄市教育局提供)

蚵寮國小原有PU跑道建於民國91年，使用了20年的跑道多處破損、積水，對學校師生與社區居民造成運動的不便。當時正值小建校百年之際，全校師生許下生日願望，並在邱志偉立法委員、高雄市政府教育局、蚵寮國小榮譽會長蔡登財先生、徐有成先生的多方襄助下，學校獲得教育部運動操場整建計畫經費補助。今年4月1日舉行蚵寮國小百年校慶慶祝大會，之後隨即進行跑道整建工程招標、發包、施工。11月跑道工程驗收完工，20年的舊跑道功成身退，換上媲美世運主場館跑道等級的彩色合成橡膠跑道，蚵寮國小的生日願望實現了。

全校師生在13日首次大集合在操場上，舉行七彩繽紛跑道竣工啟用儀式，慶祝蚵寮國小100歲生日禮物開箱，全校師生在操場上排出100字型，幼兒園及國小部學生的歌舞表演，學生們在跑道上開心的跑跳走動，透過愛運動開啟健康的密碼，成為學校最棒的100歲生日禮物！

圖說:蚵寮國小100歲生日禮物開箱，全校師生在操場上排出100字型，幼兒園及國小部學生的歌舞表演，學生們在跑道上開心的跑跳走動(高雄市教育局提供)

蚵寮國小校長陳麗鈞在色彩繽紛跑道上，宣布全新操場跑道啟用，並且表示嶄新平整的跑道，確保校園運動的安全；色彩繽紛的跑道，學生們盡情奔跑、展現活力，讓全校師生透過跑道體驗，象徵健康、快樂的成長，期許未來在人生的跑道上，能開創出自己的彩色未來。

二年級的姜亘陽小朋友說：我們有一個很新很漂亮的跑道！四年級的蔡艾伶同學開心的表示，我很喜歡我們的彩虹跑道！六年級劉慈玄同學說：很高興學校終於有了新跑道，之後跑步可以更加舒適、真棒！

老師們說，有了七彩跑道，小朋友賽跑就不容易跑錯跑道了。新跑道很平穩很舒適，學生下課很喜歡跑去操場活動。體衛組蔡慶興組長同時宣導各種愛護跑道方式，新跑道得來不易，歡迎親師生及社區民眾多多運用，並請加以愛護使用。

圖說:蚵寮國小嶄新平整的跑道，讓學校師生及社區民眾都能享有安全、友善、健康的運動環境。(高雄市教育局提供)

全新操場跑道提供全校師生體育課、課間活動及運動訓練優質的學習環境，有效提升運動學習力，培養學生良好運動習慣；提供社區民眾安全舒適的運動休閒環境，使健康成為親師生最重要的資產，讓學校師生及社區民眾都能享有安全、友善、健康的運動環境。