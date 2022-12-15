57歲楊姓男子去年6月返回松德路豪宅後，隨即人間蒸發，期間只有他的弟弟曾經前往，但檢警搜查多時苦無證據，一度以失蹤案結案，近日檢警鍥而不捨，再度前往楊弟家搜查，最後採到失蹤者的微量血跡，再度逮捕楊弟，並依殺人罪向法院聲請羈押。

警方利用空拍機鳥瞰楊姓弟弟多次進入的山區。（警方提供）

北市刑大毒緝中心指出，楊姓家族共有10名姊弟，失蹤的楊男排第8、涉案的弟弟排第9，楊弟認為父母遺留的房產被哥哥侵吞，曾經具狀提告，但後來哥哥卻獲不起訴處分，疑似對此懷恨在心。

去年6月18日，獨居的楊姓哥哥返回松德路住處，下午弟弟曾經前往，一直到次日才離開，此後楊姓男子便人間蒸發，楊的姊姊因聯繫不上老八，最後向警方報案。

警方調閱監視器，發現19日楊的弟弟離開後，數天多次進出哥哥住處，且離開時常提著袋子及紙箱，事後又多次前往成福路山區，還曾一個晚上2度入山，上山時背著行李袋，在下山時背包明顯變小，似將裡面的東西遺棄，且楊姓弟弟2個月後還大舉搬家，種種舉動極不尋常。

檢警雖經多次搜索、偵訊，但楊姓弟弟從容應對，專案小組先後出動警犬搜山、利用空拍機拍照分析，甚至在附近山區廟宇逐一詢問，追查哥哥是否出家，但仍一無所獲，檢方一度也以他字案簽結。

毒緝中心仍未放棄，經連月追查，日前再度前往楊姓弟弟家中採證，終於採得失蹤者的微量血跡，檢警於14日拘提楊姓弟弟和林姓前妻，訊後依殺人罪將楊聲請羈押，林姓前妻則獲限制住居，全案擴大偵辦中。

警方大舉搜山找尋證物。（警方提供）