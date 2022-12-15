時序進入歲末年終，各家公司行號正準備尾牙春酒的季節，隨著疫情解封後，訂桌需求明顯成長。麗寶福容大飯店15日指出，目前訂席量較去年增加4成外，還推出吃尾牙、玩樂園、逛OUTLET的「金兔喜迎春尾牙春酒」包套專案，就能享受員工旅遊與尾牙春酒聚餐，指定期間加入享福卡APP，還送落羽松祕境購票優惠券。

吃尾牙、玩樂園 、逛全台最美的麗寶OUTLET MALL。（麗寶福容大飯店提供）

麗寶福容大飯店表示，前兩年受到疫情影響，多數公司行號考量室內空間人數限制，每年例行的春酒尾牙活動縮小規模，有的甚至直接取消；今年企業為犒賞員工，紛紛及早籌備春酒尾牙活動，麗寶福容大飯店今年訂席量較往年成長了4成。

麗寶福容主廚李啟天說，即使今年物價齊漲，仍堅持選用頂級的新鮮食材入菜，與在地后里小農的溫室有機蔬果每日現採直送，希望提供給消費者最好、最用心的料理；今年主推1萬3800元等三種尾牙春酒專案，菜色包括膠原蛋白豐富的吉貝松茸花膠盅，及用酒釀方式料理的乾燒海虎蝦，創造出Q彈且鮮甜的滋味等，讓消費者能開心享用健康吃。

訂席即享樂園舞者迎賓舞優惠價。（麗寶福容大飯店提供）

麗寶福容大飯店「金兔喜迎春尾牙春酒」，即日起至隔年3月31日間皆可訂席，凡於宴會前三個月支付2成訂金享早鳥優惠，每桌加贈紅酒乙瓶，訂滿30桌再享卡拉OK、果汁暢飲，依方案再加贈紅酒，訂滿45桌再送住宿券乙張，訂席還可享樂園舞者迎賓舞等客製化表演活動服務加價購方案。

12月15日至25日間，加入享福卡APP還能獲得落羽松100元購票優惠券。（麗寶福容大飯店提供）

麗寶福容大飯店強調，想要一次舉行員工旅遊和尾牙春酒，可以選擇平日訂席搭配樂園門票的包套方案，每人不用1600元就能吃爆尾牙、爽玩樂園、逛翻OUTLET一次滿足，12／15-12／25加入享福卡APP會員還可獲得麗寶落羽松祕境購票優惠券乙張，吃喝玩樂兼賞景一次搞定，讓老闆開心、員工滿意。