中國科學院大學14日主辦線上講座，中國科學院院士、中科院微生物所研究員高福就「新形勢下的疫情防控」做主題演講時指出，新冠疫情一開始是「乙類甲管」，接下來將走向「乙類乙管」，是調整的大方向。他同時強調，病毒是無法清除的，想辦法讓病症輕一點，這點非常關鍵。

《人民日報》健康客戶端報導，高福提到，「恐冠症」不對，輕敵也不對。在當前新形勢下，還是要以平和的心態思考如何防控。儘管致病力減弱，但Omicron還是新冠病毒，「是狼就要吃羊，這是大的生態。病毒在人群中傳播，就有可能會造成感染者的重症或者死亡」。

高福表示，過去3年來，大陸的科學防控不僅將生命損失降到最低，更讓人有足夠時間來進行疫苗研發和物資準備。隨著疫情政策的調整，目前又給大陸提出新的要求，那就是要做到「有序看病」，一些年輕人或者輕症患者可以不用去醫院，把醫院有限的治療資源留給老年人和具有基礎疾病的人。

談及防控新形勢下防控最關鍵的任務，高福稱，疫苗要打起來。疫苗能夠提供四級保護，分別是：防感染、防發病、防傳播、防重症和死亡。目前，全國已有50款新冠疫苗獲批使用，這在人類歷史上也是非常少見的。中國已經批准上市或者緊急使用的有13款新冠疫苗，希望大家重視。