民進黨北市第3選區（中山、北松山）立委補選參選人吳怡農今天召開記者會發表雙語政策，國民黨參選人王鴻薇大酸，想看實際內容會不會又流於空泛，搞不清楚狀況。吳怡農反批，不要為了批評而批評，一起來針對問題，哪個主張不同意、哪個立場覺得不妥，歡迎提出來指教。

王鴻薇上午受訪表示，自己還沒有看吳怡農提出的政策，就讓大家檢驗一下會不會又流於空泛，搞不清楚狀況呢？如果吳怡農提出來的公共政見連民進黨都不理他，變成吳怡農一個人的江湖，是不是該回頭看看他的政見是不是流於空泛、紙上談兵。

吳怡農回應，或許許多朋友在還沒有聽到他的主張之前，就開始批評空話連連，「我覺得也蠻遺憾的」，今天早上聽到消息說王鴻薇今天確診，在這邊也祝福她早日康復。

吳怡農指出，今天參選的是國會議員、立法委員，當然也是代表民進黨出來參選，在所有的選舉競選腳步、策略、方向，當然有跟提名他的民進黨中央保持密切聯繫、順暢溝通。

吳怡農說，但是大家要記得，國會議員的工作，一個是監督行政部門，第二是跟行政部門一起朝著共同認同的方向一起找出落實的方法，一起加快腳步解決長期以來面對的挑戰、問題，認同2030年的雙語政策，提出一個具體在地方可以落實、具體幫助到中山、北松山每個家庭的方式，松山機場、兵役制度也是如此。

吳怡農說，大家可以看到，無論是國家安全相關政策、松山機場遷移，還是今天的雙語政策、多元語言教育推動，他提出非常具體的主張，且每一個都是可行的，繼續讓台灣更進步、更安全。

他呼籲競爭對手及她所屬的政黨，「不要為了批評而批評」，一起來針對問題，「你針對哪個主張你不同意，你針對哪個立場你覺得不妥，歡迎提出來、歡迎你的指教」，一起有一場更正向、良性、有建設性的討論，讓選民來決定。

而松機、兵役、雙語政見都是大的政見、具有話題性，是否採用議題性打選戰？吳怡農說，從參選第一天就跟各位報告，會堅持正向、乾淨的選舉，這是3年前到今天的堅持，知道社會大眾對於惡質選舉文化感到相當厭倦，競選期間這麼短，希望選民看到願意認真看待長期所面對問題、國家所面對挑戰，而提出具體主張、建議的候選人，希望透過議題爭取大家的信任，不是透過互相謾罵、抹黑。

不過民進黨議員梁文傑分析，第三選區藍大於綠，且投票率不會太高，民進黨想贏是做夢。吳怡農指出，民進黨經歷1126九合一大敗挫敗，受到蠻大社會質疑，甚至在某種程度上失去社會的信任及信賴，希望透過這場選舉，正向、乾淨選舉的作法，可以慢慢開始檢討，讓社會看到民進黨知道大家的期待、聽到社會的聲音了，知道大家對於選舉文化、惡質的選風相當的不耐煩。

吳怡農指出，希望透過這場選舉讓大家看到他們檢討，這是第一步，也希望讓社會看到，他透過具體政見的提出、議題主張，願意一起面對國家挑戰，讓大家看到民進黨持續進步，正向乾淨選舉是他必須堅持的。