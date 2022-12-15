現代人都怕過重過胖，減重成了全民運動，相關減重方法也不少，例如水腫要少喝水、吃低GI食物就不會變胖、食物過水吃更健康等。營養師表示，這些都是錯誤的迷思，尤其食物若都過水，雖可讓人減少脂肪和熱量攝取，但飲食中缺乏充足脂肪酸，氣色會越來越差，且傷害神經健康、導致荷爾蒙分泌異常。

營養師郭彥廷在其IG上破解常見的3大減重迷思：

1. 水腫的話就要少喝水

水腫是指微血管中血液的水分因為滲透壓差、淨水壓差，往血管外移動，使水分滯留身體組織間，就會造成水腫。若想擺脫水腫，除了要攝取充足水分（體重x30ml／天）外，也要減少高鈉食物，如泡麵、火鍋、滷味等。多運動、減少久坐久站，也可幫助下肢循環，讓靜脈血液回流更順暢，進而減少循環不良造成的水腫。

2. 吃低GI的食物就不會變胖

許多人認為低GI值食物吃進人體之後，對血糖造成的起伏較小，有助於幫助血糖控制、血脂控制以及體重控制。但低GI不等於低熱量，若過量食用，也會攝取高熱量、造成血糖波動。

3. 食物過水再吃最健康

若食物都要先過水、去除油脂才送入口，雖可減少脂肪和熱量攝取，而達到減重效果，但可能越減、氣色越糟，因為飲食中缺乏充足脂肪酸，皮膚容易變得粗糙乾燥、神經健康受到影響、賀爾蒙分泌也可能異常。