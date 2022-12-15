人民幣兌美元中間價15日報6.9343，較14日報6.9535，上調192個基點，創9月16日以來最高。

香港信報報導，中國人民銀行公布，15日進行人民幣（下同）6,500億元中期借貸便利（MLF）操作，1年期利率2.75％。

另外，中國人民銀行展開20億元7天期逆回購操作，利率維持2％。

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