身為疫情海嘯第一排的航空產業，隨著疫情解封，經營逐漸起飛。民航局長林國顯15日表示，「越靠近隧道口越不敢開快車」，航空產業必須靠高度自律才可以完成日常的安全作業。他也鼓勵飛航操作、維修同仁讓ESG融入公司運作，如何對環境更友善。

民航局15日舉辦航機安全運作研討會議，邀請華航、長榮、星宇、虎航、立榮、華信等業者，探討發動機維修、Airbus/ATR 波音機型運作的議題。

林國顯表示，經歷過這段時間的疫情，現在已經沒有入境總量管制，盤點航空業者量能，前艙人力比疫情還多、維修、地勤都減少。「越靠近隧道口越不敢開快車」，航空安全在這個世代雖無以倫比，但這些成果並不是理所當然，得要憑藉更每個單位在各領域的全力付出。

林國顯也指出，企業永續經營的期待會擺在高階領導者，但他鼓勵飛航操作、維修同仁讓ESG融入公司運作，注意環境、社會責任及公司治理，如何讓公司運作、飛航路線環境更友善。他舉荷蘭史基浦機場為例，基於環境考量，將減少到一年40萬架次；而我國的德安、華信、立榮在離島航班安排上也可以考慮離島居民權益，不要讓他們覺得權益受到損害。

林國顯說，安全管理其實是老生常談，不只是公司更要內化到個人，更請大家發現體系內有問題務必即時反應。「我非常不喜歡用『報復性旅遊』」，這可能會造成機場運作的不確定性，也會對機組員產生壓力，甚至有無預期的危害。

海運過去受惠疫情影響，營運大有起色，林國顯坦言，航空業很難有向海運一樣的獲利，希望航空的復甦是一步一步緩步往上走，「明年一定會比今年好」。