「票投民進黨、青年上戰場」印象，被綠營解讀是九合一敗選原因之一。近日民進黨台北市立委補選候選人吳怡農喊出「票投民進黨、不會有戰場」，盼扭轉支持頹勢。國民黨今揶揄，吳的口號有任何依據？還是又在玩弄口號、空話台灣？

國民黨文傳會副主委林家興表示，2018年起民眾對蔡英文總統處理兩岸關係能力不信任度逐年攀高；美國布魯金斯研究院去年5月民調顯示，近六成台灣人民擔憂兩岸爆發戰爭；遠見最新民調顯示，中共環台軍演後，有逾六成民眾擔憂兩岸開戰，對蔡政府處理兩岸關係、台海危機沒有信心。

林家興說，當前國內與國際都發現台海兵凶戰危，但當中共發射飛彈跨越台灣上空，蔡政府卻應對軟弱，還沒對人民發警報，國人還要靠日本發布訊息才知道，吳怡農昨天提出「票投民進黨、不會上戰場」口號有任何依據？

林家興表示，民進黨執政下台海戰爭風險急遽增高，呼籲吳怡農與民進黨不要再政治意識形態、口號掛帥，應務實處理兩岸關係、穩定區域和平，才是真正維護台灣安全之道。

林家興也質疑，美國總統拜登都要與大陸國家主席習近平對話，台灣與一海之隔，又占台灣出口貿易總額超過40％的大陸，能不對話？

國民黨台北市長當選人楊植斗說，藍綠智庫民調都顯示有約七成民意支持兩岸應和平交流發展；陸委會今年6月民調也指出，有七成以上民眾贊成兩岸疫情穩定後，逐步恢復交流；人民希望兩岸和平交流、互通有無，不要任何對抗。

楊植斗表示，前總統馬英九主政時，兩岸擺脫極端對抗，中華民國兵役役期愈改愈短，甚至推動徵募並行兵役制度，認為不再需要這麼多年輕人當兵，現在「安居樂業、不要打仗」仍是年輕人最簡單的期盼。