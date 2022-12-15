苦苓先前指控某知名女作家找代筆，讓外界推測在影射吳淡如，兩人隨後在網路多次隔空交火，未料苦苓日前突然發文宣佈「到此為止」，似乎希望雙方就此休戰，昨(14日)吳淡如則是轉發寶瓶文化社長朱亞君貼文，感概表示：「什麼是假的朋友真的敵人，還有誰是真的朋友」。

寶瓶文化社長朱亞君日前發文，內容提及許多人問過她關於作家代筆傳聞，每次都是斬釘截鐵回應「不可能」，強調會這樣傳謠言的人，絕對是沒跟吳淡如工作過，她表示吳淡如身為早慧且暢銷的作家，有龜毛與堅持的地方，但就她所知若真的找人代筆，勢必要來回修改不知多少次，接著再三強調：「是矇了嗎？哈哈。笑笑就好。我是不信的」。

吳淡如昨(14日)轉發此則貼文，先是對朱亞君表示「我看到了，謝謝你。我沒事」，接著提及有人出新書或想上節目，便會拿她當梗來炒話題，向來總是一笑置之，不會真的在意，如今會做出反擊在於沒傳統婦女美德，忍耐功夫不好，接著提到人生遇到飛來橫禍時，最大收穫在於「看到了什麼是假的朋友真的敵人，還有誰是真的朋友」，似乎在暗指與苦苓此次風波。

吳淡如更意有所指喊話：「奉勸名嘴下次找梗要小心，不要踢到鐵板。就算是歷史上的知名小人，也懂柿子偏撿軟的吃，也不要因為自己做不到，就想別人也做不到，別人可能比你努力」。