國境解封，兩岸小三通何時重啟受到關注，國安會祕書長顧立雄今天表示，對岸有開放的意願，陸委會也已積極評估，雖然目前沒辦法確切公布日期，但相關評估應該最近會完成，一定會盡快，「絕對不會拖過春節」。

金門縣長當選人陳福海、連江縣長當選人王忠銘日前與國民黨立委陳玉珍赴大陸廈門，討論小三通復航相關事宜，但行政院長蘇貞昌認為，重啟小三通恐讓對岸民眾來台搶藥，造成防疫破口。

陳玉珍今天在立法院司法及法制委員會表示，再過不久就要迎來春節，很多在對岸的台商都要回來，詢問顧立雄，大陸方面是否有意願開放小三通？

顧立雄未直接回應，僅表示「委員剛從廈門回來，跟中國有第一手的溝通」，但陳認為她的溝通並不能代表國家，追問國安會的判斷是如何？顧立雄回應，從國安會的角度研判對方也許是有這個意願，陳也表示，她跟對岸面對面溝通時也有一樣的感受。

陳玉珍追問，既然對方有意願，何時會開放小三通？顧立雄引用蔡英文總統的指示「兩岸應該健康有序的交流」，強調必須要以此為準，目前陸委會也已積極評估，相信不久的未來會有答案。

陳玉珍表示，她在幾個月前就已經聽過同樣的答案，要求給個確切時間，因為很多台商春節都要回台，假設要開放，必須提早讓台商做準備，「是不是會在今年底通知？」

對此，顧立雄回覆，會盡快努力，但他沒有辦法給確切的答案，相關評估應該會在最近公布，「絕對不會拖過春節」。

陳玉珍也詢問總統府祕書長李大維，小三通的議題是誰說了算？李大維表示，總統當然會跟行政院商量，行政院也會跟總統報告。中華民國最高決策人是誰憲法規定的很清楚。