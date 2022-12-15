酒店女林姝妤去年10月聯手父母和弟弟，將包養她的51歲台北富商張凱鈞哄騙南下彰化同遊，再設局下藥、勒斃，以童軍繩綑綁空心磚沉東螺溪棄屍，彰化地院判決出爐，全家分別判無期徒刑和16至17年有期徒刑。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

酒店女林姝妤去年10月聯手父母和弟弟，將包養她的51歲台北富商張凱鈞哄騙南下彰化同遊，再設局下藥、勒斃，以童軍繩綑綁空心磚沉東螺溪棄屍，彰化地院判決出爐，全家分別判無期徒刑和16至17年有期徒刑。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

酒店妹全家設局殺害富商放流水，參與人全都被判刑。（彰化地院提供／吳敏菁彰化傳真）

酒店女林姝妤去年10月聯手父母和弟弟，將包養她的51歲台北富商張凱鈞哄騙南下彰化同遊，再設局下藥、勒斃，以童軍繩綑綁空心磚沉東螺溪棄屍，並將帳戶內473萬元存款全盜領一空，檢方以林女一家4口預謀殺人起訴，經續押再延押

，彰化地院15日判決，林姝妤無期徒刑並褫奪公權終身，林益全、林劉秀珍、林偉守等有期徒16年至17年不等；被告陳昱惟有期徒刑6年6月。

法院判決書說明，林姝妤與張姓富商於2020年11月、12月間成為男女朋友，進而同居，林姝妤無意忍受長期與張凱鈞爭吵，又覬覦張帳戶內大筆款項，2021年6、7月間，萌生殺意、9月25日大吵後，林姝妤離開同住處所後已決意殺害。林姝妤之父林益全、母林劉秀珍、弟林韋守，也都認為張凱鈞從事非法「金流」工作，暴力對待林姝妤，為女不平，認為張「該死」。

林姝妤去年10月回彰化縣福興鄉住處時，和父母與弟弟精心策畫殺人棄屍之計。林韋守向友人陳昱惟說明殺人計畫後，陳昱惟提供安眠藥1顆，林益全及林劉秀珍選定東螺溪作為棄屍地點，並先將棄屍工具放置於該地點。

殺人計畫案步驟啟動，2021年10月16日12時許，林姝妤和同張凱鈞返回彰化縣住處，林劉秀珍將安眠藥磨成粉加入飲料，給張凱鈞服用，林姝妤駕車，張凱鈞坐副駕駛座、林益全和林劉秀珍及林韋守坐後座，抵達漢寶濕地目的後，車內擁擠，不好下手，林姝妤、林劉秀珍下車，林益全拿出預藏之繩子自後座緊勒張凱鈞頸部，林韋守則在旁預防張凱鈞掙扎，等待死絕、天色轉暗，將張凱鈞屍體頭部、腳部均套上黑色塑膠袋，以童軍繩纏繞打上繩結固定，並將空心磚2塊綁在張凱鈞屍身上，並撿拾岸邊石頭壓在屍體上，以免浮出水面。

林姝妤在殺完人後，才表示有張凱鈞持有提款卡，全家都認為張賺的是不義之財，不領白不領，共同提領現金473萬元。又擔心張凱鈞屍體浮出水面，110年10月17日14時37分許，林益全、陳昱惟穿上潛水裝後下溪查看張凱鈞屍體位置，並搬運岸邊較大之石頭壓在屍體上。

法院認定被告林姝妤犯強盜殺人罪、共同遺棄屍體罪及共同以不正方法由自動付款設備取財罪。被告林益全、林劉秀珍、林韋守犯案之初，並不知被害人身上有提款卡及現金，於共同殺人後，始由林姝妤告知此事，故法院僅認定被告林益全等3人犯共同殺人罪、共同遺棄屍體罪及共同以不正方法由自動付款設備取財罪。被告陳昱惟犯幫助殺人罪、共同遺棄屍體罪。

審酌被告等人犯罪動機、犯罪計畫縝密、參與程度，且未和被害人家屬達成和解、賠償，檢察官認要求重量刑，判林姝妤為無期徒刑、被告林益全、林劉秀珍、林偉守等人有期徒16年至17年不等；被告陳昱惟有期徒刑6年6月，並依法對被告林姝妤宣告褫奪公權終身。被告等人提領之現金473萬元及被告林姝妤犯後拿取被害人身上現金5千元，均為犯罪所得，俱依法沒收。