台灣併購與私募股權協會自2011年起每年舉辦「台灣併購金鑫獎」評選活動，14日晚間舉行「2022台灣併購金鑫獎」頒獎典禮，本屆計有186件併購案例競逐各類獎項，類別橫跨半導體製造業、生技業、金融業及傳統消費性產業，競爭十分激烈。

台灣併購與私募股權協會理事長陳其宏表示，全球經濟受通膨、升息、戰爭風險變數衝擊，直接影響各國企業在海外的投資意願與布局策略，若通膨問題無法得到有效控制，經濟將無法軟著陸，最壞情況是進入通縮，最終面臨約2～3年的寒冬期。

陳其宏認為，台灣企業該如何「超前部署」，互助協作、布局全球，從逆境中開創新局，並安全通過景氣低潮危機，是此次齊聚一堂、期待借鏡金鑫獎獲獎得主關注的要點。

今年「卓越成就獎」由台泥企業團董事長張安平獲獎。張安平表示，台灣市場小，企業要走向國際化，需要國際化的技術、人才及資源。併購及私募可讓台灣企業加速國際化、與國際市場接軌，台灣企業能否參與全球發展、成為全球能源轉型的協力者至為重要。

本屆得獎名單科技製造業及生技業表現亮眼，其中貿聯-KY(3665)收購德商LEONI AG工業應用事業群，一舉加速擴大集團在車用、醫療、IT等領域應用比例及全球生產據點，一舉拿下「年度最具代表性併購獎」、「最佳影響力併購獎」及「最佳跨國併購獎」3項大獎。

鴻海(2317)透過與國巨(2327)合設國創半導體、與美國Lordstown合設MIH EV Design，強化車用類比與功率半導體設計開發技術及電動車產業競爭力，持續推動垂直整合服務及重新定義CDMS商業模式企圖心強烈，獲頒「年度最具代表性併購獎」及「最佳創意併購獎」。

生技產業方面，金可-KY私有化下市案，為台灣消費性產業中規模最大、溢價最高的私募股權基金交易案。近年以多起跨國併購案打響名號的保瑞(6472)，今年再透過收購安成國際藥業，深化在全方位CDMO的營運策略目標，兩者同獲「年度最具代表性併購獎」。

金融業方面，富邦金(2881)透過旗下台北富邦銀行及富邦人壽投資韓國現代信用卡公司，獲頒「年度最具代表性併購獎」。傳產業的福貞-KY(8411)收購TSMP台灣廠回流台灣市場，有助於跨足台灣及東南亞市場，並與國際減塑趨勢接軌，獲頒「最佳海峽併購獎」。

而今年度的「中堅企業併購獎」，則分別由大江(8436)旗下大江基因引進佳世達(2352)投資私募案、富鼎(8261)引進國創半導體投資私募案、崇越(5434)科技併購光宇工程等3案獲獎。