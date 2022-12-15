FED宣布加息50個基點，聯邦基金利率目標區間上調至4.25-4.5%，市場反應平靜。美元指數（DXY）小幅下降0.2%。UBS瑞銀財富管理投資總監辦公室(瑞銀財管CIO)指出，貨幣政策和經濟增長在明年將迎來拐點，但美聯儲的鷹派基調凸顯我們的觀點，即美股持續反彈的條件尚未到位。但投資者應考慮利用期權對沖下行風險，而不是減少對股票的配置。

瑞銀財管CIO指出，在連續四次加息75個基點後，美聯儲終於放慢了緊縮的步伐。但根據最新公布的點陣圖，利率峰值預測中值升至5.1%左右，比9月時高出半個百分點。主席鮑威爾在記者會上也表示，美聯儲仍有「一段路要走」。

雖然鮑威爾在10和11月會議上對通脹放緩表示歡迎，但他昨晚再次強調，美聯儲需要「更多的證據」才會做出通脹持續下降的結論。他也重申勞動力市場仍非常緊張，工資快速增長與達到2%的通脹目標並不一致。

與此同時，美聯儲對經濟前景提出了較悲觀的預測更新，官員最新預計明年失業率將從原來的4.4%上升至4.6%，他們還將明年經濟增長預測值從原來的1.2%下調至僅0.5%。

瑞銀財管CIO強調，美聯儲這次會議強化了我們的觀點，即其壓抑通膨的任務還未完成。最新點陣圖表明，官員對至少進一步息50個基點有強烈的共識。在19名政策制定者中，17人預期利率峰值將達到5%以上。

標指自10月中低點反彈約12%，瑞銀財管CIO認為，投資者對升息周期結束的預期過度，市場未完全反映政策緊縮對經濟增長及企業盈利造成的拖累。預計美股明年盈利將收縮4%，而市場共識增長達到5%，這可能過於樂觀。