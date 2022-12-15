為了鼓勵當地民眾多使用環保車輛，印尼政府宣布，只要購買電動汽車者，每一輛至少可獲得5,000美元獎勵金。同時，這個東南亞最大經濟體，也對電動摩托車以及油電混合動力車祭出不同的補助。

印尼政府指出，並不是所有購買環保車輛的車主都可以獲得到這些獎勵。因有排它條款，故只針對那些在印尼當地設有工廠的汽車公司，所生產出來的電動車才適用。

據悉，每輛電動汽車將享有8000萬印尼盾，約5000美元補貼。至於混合動力汽車有4000萬印尼盾，約2500美元；純電動摩托車也有800萬印尼盾，約500美元補助。

此外，若不想換新車，印尼政府也提供500萬印尼盾為誘因，給那些把傳統燃油機車，改裝成電動機車的騎士。雖然這項政策尚未有明確實施時間表，以及將動用多少國家預算，但最快可望明年就會啟動。

積極推動機動車輛電氣化的印尼政府，一直都很想要打造完整的電動車產業鏈，以及早日完成環保綠化作業，故設定不同階段目標。像是最晚到2024年之前，至少可以看到120萬輛電動摩托車與3.5萬輛電動車在大街小巷跑。