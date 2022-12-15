大陸國家發改委近日印發《十四五擴大內需戰略實施方案》（以下簡稱《實施方案》），《實施方案》針對制約擴大內需的主要因素，圍繞「十四五」時期實施擴大內需戰略主要目標，明確重點任務和重要舉措。

根據大陸國家發改委網站顯示，《實施方案》明確，十四五時期實施擴大內需戰略的主要目標是：促進消費投資，內需規模實現新突破；完善分配格局，內需潛能不斷釋放；提升供給品質，大陸國內需求得到更好滿足；完善市場體系，激發內需取得明顯成效；暢通經濟循環，內需發展效率持續提升。

《實施方案》對標對表《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》提出的八個方面重點任務，針對十四五時期能夠落實或取得明顯進展的工作，進一步細化實化了相關政策舉措。一是全面促進消費，加快消費提質升級。要持續提升傳統消費，積極發展服務消費，加快培育新型消費，大力宣導綠色低碳消費。二是優化投資結構，拓展投資空間。要加大製造業投資支持力度，持續推進重點領域補短板投資，系統佈局新型基礎設施。

三是推動城鄉區域協調發展，釋放內需潛能。要推進以人為核心的新型城鎮化，積極推動農村現代化，優化區域經濟布局。四是提高供給品質，帶動需求更好實現。要加快發展新產業新產品，積極促進傳統產業改造提升，持續推動生產性服務業向高端延伸，著力加強標準品質品牌建設。

五是健全現代市場和流通體系，促進產需有機銜接。要提升要素市場化配置水準，加快建立公平統一市場，建設現代流通體系。

六是深化改革開放，增強內需發展動力。要完善促進消費的體制機制，推進投融資體制改革，優化營商環境激發市場活力，發揮對外開放對內需的促進作用。

七是扎實推動共同富裕，厚植內需發展潛力。要持續優化初次分配格局，逐步健全再分配機制，重視發揮第三次分配作用。

八是提升安全保障能力，夯實內需發展基礎。要保障糧食安全，強化能源資源安全保障，推動應急管理能力建設。