大陸11月份工業增加值、零售及固定資產投資數據全遜預期。大陸統計局15日公布，11月份，大陸規模以上工業增加值年增2.2％，低於市場預期增長3.5％。今年前11月，工業增加值年增3.8％。

大陸統計局數據顯示，11月大陸社會消費品零售總額為人民幣（下同）3.86兆元，年減5.9％，遜於市場預期跌4％。今年前11月，社會消費品零售總額為39.92兆元，年減0.1％。

累計前11月，大陸固定資產投資52兆元，年增5.3％，低於市場預期增長5.6％。分領域看，基礎設施投資年增8.9％，製造業投資增長9.3％，房地產開發投資下降9.8％。

此外，前11個月大陸城鎮調查失業率為5.7％，比10月升0.2個百分點，31個大城市城鎮調查失業率為6.7％。

大陸統計局表示，11月份國民經濟頂住國內外多重超預期壓力，保持恢復趨勢，總體運行在合理區間。但國際環境更趨複雜嚴峻，國內經濟恢復基礎仍不牢固。