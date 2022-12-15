62歲何家勁過去有「最帥展昭」封號，他與高金素梅早年有過一段情無疾而終，還傳出兩人有「60歲之約」，但已被女方否認。去年何家勁默認了有女兒，本月13日他曬出和媽媽視訊通話照片，右上角還有個年約15、6歲的少女，被網友問：「是展大俠女兒嗎？」他則澄清：「外甥女」。

擁有一雙電眼和帥氣外貌的何家勁早年與高金素梅、李婉華交往，近年他淡出演藝圈，從事食品業，經營個人品牌「勁家莊」，並在惠州的悅湖會開麵包店及工廠，傳聞累積了上億身家。去年有熱心網友催婚，問：「何！為什麼還不成家！」沒想到釣出他本人親回：「女兒都比你大了」，暗示已經是爸爸。

何家勁先前曬出跟兩個小女孩合影。（圖／翻攝自何家勁kennyho微博）

今年7月何家勁曬出和兩個小女孩戲水照片，有人問：「誰家小美女啊？」，何家勁僅回一個開心拍手的符號，更驕傲說：「男人的肩膀最可靠」，上月他發文替女兒慶生，曬出一張父親替女兒撐傘的畫作，頗有感觸寫下：「快樂成長！開心就好！生日快樂！萬事有我！」，字句中充滿有女萬事足的喜悅，對是否有另一半？孩子的媽是誰還是沒多說。

何家勁曬出跟媽媽視訊通話截圖。（圖／翻攝自何家勁kennyho微博）

最近大陸陸續解封，何家勁曬出跟母親視訊通話截圖表示：「聽到通關，老媽笑得見牙不見眼，終於可以自由行了」，而右邊出現一位跟何家勁一樣有雙雙眼皮大眼的少女，網友問：「請問右邊是展大俠女兒嗎？」他回應是外甥女，更謝謝大家關心，其他網友則說：「何媽媽看起來也很年輕哦」、「真是一家人，眼睛一模一樣」、「真的很像」、「勁哥今年終於可以回家過年了」。