台中市警察局第五分局水湳派出所整建落成，15日盛大舉辦落成啟用典禮。（馮惠宜攝）

台中市政府警察局第五分局水湳派出所因廳舍已逾36年，使用空間不足，台中市政府在舊址整併緊鄰消防局第八救護大隊水湳消防分隊舊廳舍重新整建，今（15日）台中市警局盛大舉辦落成典禮，市長盧秀燕親自出席，她強調希望警察辦公環境優化，備勤更舒適，但最好無案可辦，市民朋友安居樂業，才是最高境界。

台中市水湳派出所辦公廳舍早在民國75年即興建使用迄今，雖經1次建物修繕補強，廳舍空間使用仍顯不足，在緊鄰一旁的台中市政府消防局第八救護大隊水湳消防分隊於110年遷移後，台中市警察局為因應治、交安及為民服務工作，因而規畫整併派出所及原消防分隊兩棟舊有建物，將原本一百多坪派出所擴增為兩百多坪。

該整建工程市府編列500萬元經費、中央撥補一般性補助款504萬4000元，合計1004萬4千元整建工程經費，自111年7月動工，經近4個多月施工日前竣工。

台中市警察局15日盛大舉辦水湳派出所落成典禮，盧秀燕在警察局蔡蒼柏陪同下親自主持啟用儀式，她致詞時強調，台中市是全國第二大城市，她和蔡局長都很重視治安，力挺警察，警察辦公環境優化，警察備勤更舒適，訓練也會做得更好，但最好無案可辦，才是最高境界，市民朋友安居樂業，警察坐陣，宵小不敢猖獗，警察無案可辦。