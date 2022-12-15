國民黨台北市議會黨團今早9點舉行正副議長初選第一輪假投票，共31人有投票資格，議長由陳錦祥、戴錫欽、李彥秀3人角逐，副議長則有葉林傳、陳炳甫及秦慧珠參選，稍早開票結果出爐，議長部分由戴錫欽拿下18票超過半數出線，而副議長則是3人票數皆未過半，稍晚會再展開第二輪投票。

順利「六連霸」的國民黨議員戴錫欽早早就表態要挑戰議長寶座，他昨日表示，國民黨較為人詬病的就是人才輪替趕不上民進黨，這樣的良性競爭對國民黨是好的，只有加速世代交替，才能扮演好督促準市長蔣萬安做好市政工作的角色，而他競選議長的目標，就是想加速黨內世代交替。

戴錫欽和同黨議員陳炳甫「搭檔」競選正副議長，經過2小時投票，戴錫欽奪下18票，得票超過半數16票，而現任議長陳錦祥僅拿下9票，李彥秀則拿下4票，由戴錫欽勝出。

副議長部分較為激烈，現任副議長葉林傳拿下15票，差1票就過半數，陳炳甫則緊追在後，拿下14票，至於秦慧珠僅有1票，另有1張廢票，葉、陳兩人未過半，稍後將進行第二輪投票。

九合一大選落幕，國民黨下屆議會席次實質過半，若無太大變數，正副議長已勝券在握，基本是「出線即當選」，因此黨內不記名的假投票也成為關鍵，待報准過後，戴錫欽將代表國民黨參選12月25日的北市議長選舉。