根據周三申報的證券交易文件，特斯拉執行長馬斯克再度出售該電動車製造商股票，這次出脫2200 萬股、套現35.8億美元。

該文件顯示馬斯克在周一至周三連三天拋售特斯拉股票。加上最新申報的股票處分，馬斯克過去一年賣出的特斯拉股票讓他進帳近400億美元。

特斯拉尚未回應媒體置評請求。

特斯拉周三股價收跌2.58%，報156.80美元，市值跌破5000億美元，為是2020年11月以來首見。以周三收盤價估算，特斯拉的市值跌至4950億美元，在標普500指數中排名第六。

高盛周三下修特斯拉股票目標價，並以供需皆轉弱為由，下修對特斯拉第四季的交車和毛利率預測，但維持「買進」評級不變。摩根士丹利則點名特斯拉是其2023年首選汽車股。兩家華爾街大行都表示將密切關注明年電動車的需求前景。

特斯拉是全球身價最高的汽車製造商，但今年以來的股價表現在主要汽車與科技股中敬陪末座，不如通用和福特，也不如蘋果和亞馬遜。

由於大環境不利於成長型股票、馬斯克口無遮攔且收購推特的交易又風波不斷，以及產品老化和競爭加劇的疑慮升高，今年來特斯拉股價已經跌掉55%，使馬斯克再度將全球首富寶座拱手讓給法國精品巨擘LVMH董事長暨執行長阿爾諾（Bernard Arnault）。

此外，投資人擔心馬斯克可能需要出售特斯拉股票為收購推特籌措資金，以及收購推特後可能會分心影響特斯拉的營運，也使特斯拉股價承受壓力。

馬斯克周二表示，他會確保長期而言特斯拉股東將受益於推特，但沒有進一步說明。

就連特斯拉的多頭和鐵粉也對馬斯克屢屢引發爭議的推文表示不滿。特斯拉大多頭Gary Black周三在推特上表示，馬斯克是一位傑出的商業領袖，但他很快就會意識到他兩極化的政治觀點正在損害客戶對特斯拉電動車的看法。客戶並不希望他們的車是具有爭議性的，他們想要因為開著這輛車而感到自豪，而不是感到尷尬。

稍早前，特斯拉否認其上海廠將暫停生產Model Y的傳聞。此前彭博社援引消息人士報導，由於生產線升級以及需求減緩，特斯拉將自本月底開始分階段暫停上海廠的生產，Model Y的生產中斷最長可能延續到明年1月初。路透社上周五則報導，消息人士透露上海廠將在12月25日至1月1日暫停Model Y電動車的組裝。