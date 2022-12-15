英國央行(BoE)要在周四連續第九次升息，似乎已經成了定局。投資人也將尋找線索，了解在經濟即將衰退和通膨超過10%之下，未來還需要多少升息。

自從上次11月的會議大幅升息75基點以來，英國央行的貨幣政策委員會一直迎接好壞參半的經濟消息。

本周三公布的數據顯示，11月的CPI漲幅低於央行預期。而商業調查也顯示，英國經濟成長的動能正在減弱。

但是根據周二的數據，工資以自從2001年以來(不包括疫情期間)最快的速度增長，這讓那些認為通膨風險正在上升的官員感到更加擔憂。

上周接受路透調查的54位經濟學家，絕大多數認為，英國央行這次將升息50基點(2碼)，將讓銀行利率達到3.5%，為近14年新高水準。

金融市場認為央行將升息75基點的機率僅為25%。

英國央行將在周四當地中午12點宣布政策聲明。

儘管路透調查顯示，央行的利率將在2023年中旬達到4.25%的峰值水準，但是也有很多人預測該峰值的兩側區間範圍。

英國央行一位鴿派官員Swati Dhingra在本月稍早時表示，升息可能會導致更深、更長久的衰退。他補充說，幾乎沒有跡象顯示，加薪的要求可能引發工資/價格的螺旋式上升。

另一方面，另一位官員Catherine Mann在上個月表示，她認為通膨最終將「大大」高於英國央行對未來兩年的預測。

這些觀點不僅反映出2023年經濟前景的不確定性，也反映了自去年12月以來，英國央行首次將銀行利率從0.1%上調以來的加息影響。

Berenberg銀行的經濟學家Kallum Pickering說，由於貨幣政策的運作停滯後，所以目前仍不清楚英國央行收緊政策的全面性影響。「央行明天升息之後，政策官員可能休息和暫停一陣子，直到形勢變得明朗為止，看清楚通膨是否依舊嚴重」。

英國央行表示，在俄羅斯入侵烏克蘭導致能源價格大幅飆升；在此基礎上，勞動力短缺以及英國脫歐導致的貿易和移民摩擦，也推高了物價。

11月整體CPI年增率從10月的11.1%，降至10.7%，低於英國央行預測的水準。

但是服務業通膨(一些英國央行官員認為，這反映出企業傳遞的工資壓力)，仍處於10月6.3%的近30年高水準。