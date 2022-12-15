第十四屆港區全國人大代表今早（15日）舉行，1400多名選舉會議成員將以全票制方式，選出36名港區人大代表。今次選舉有42人競逐，當中15人為現任人大代表，亦有多人在由全國政協轉跑道參選。

選舉在灣仔會展舉行，議程包括選舉會議第二次全體會議，將表決決定總監票人、監票人，以及投票新一屆人大代表。根據最新結果，朱葉玉如、霍啟剛分居一二名。而工聯會謝愛紅、前全國人大常委范徐麗泰之子范駿華等6人落選。