大陸統計局15日公布，11月70個大中城市新建商品住宅價格指數年減1.6％，連續第7個月下跌，月減幅略收窄至0.2％。
大陸統計局城市司首席統計師繩國慶指出，一線城市新房和二手房售價格月減0.2％和0.4％ ，跌幅比10月均擴大0.1個百分點。二線城市新房和二手房銷售價格月減0.2％和0.4％，跌幅均收窄0.1個百分點。三線城市新房銷售價格月減0.3％，跌幅收窄0.1個百分點，二手房銷售價格下跌0.5％，跌幅相同。
新房銷售價格較10月下降城市有51個，比10月減少7個，二手房銷售價格下降城市有62個，個數與10月相同。
據統計，一線城市新房和二手房銷售價格年增2.5％和1.2％，升幅比10月均回落0.1個百分點。二線城市新房銷售價格下跌1.2％，跌幅收窄0.1個百分點，二手房銷售價格下跌3.2％，跌幅相同。三線城市新房銷售價格下跌3.9％，跌幅與10月相同，二手房銷售價格下跌4.8％，跌幅擴大0.1個百分點。
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