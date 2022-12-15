台灣最具權威的併購獎項「台灣併購金鑫獎」14日舉行頒獎典禮，崇越科技（5434）因併購光宇工程顧問，成功摘下「中堅企業併購獎」殊榮，該獎項主要用於鼓勵並表彰企業善用併購及策略聯盟進行轉型升級而設立。

崇越科技為半導體及光電關鍵材料的整合服務龍頭，長期深耕半導體與光電領域，近年更多角化經營跨足環境工程與太陽能電站。2021年投資4.4億元取得離岸風電環評及監控業務領導廠商光宇工程78.6％股權，拓展崇越集團業務至環境影響評估、監測及設計服務等領域，與集團環境工程、再生能源等循環經濟事業整合，為集團注入新的成長動能。

光宇工程去年營收成長超過八成，獲利倍增，今年亦持續穩定成長，挹注集團業績。崇越科技截至11月累計營收年增26.61％，達486.13億元，寫下歷史同期新高紀錄，全年營收與獲利將再創新高。

崇越科技董事長潘重良表示，ESG是當今企業顯學，2050年淨零碳排更是各家企業的共同目標，崇越集團期待透過併購拓展循環經濟業務，強化永續供應鏈，成為永續環境零污染及資源循環利用之全方位工程技術服務業的標竿企業。

台灣併購與私募股權協會自2011年起每年舉辦的「台灣併購金鑫獎」，本屆計有186件併購案例競逐各類獎項，產業類別橫跨半導體製造業、生技業、金融業及傳統消費性產業，競爭激烈。

台灣併購與私募股權協會理事長陳其宏指出，疫情、升息、通膨及戰爭風險衝擊全球經濟，直接影響各國企業在海外的投資意願與布局策略，而台灣因疫情控制得宜，經濟成長動能穩定，2021年併購交易總金額達192億美元，2022年第一季併購交易件數及總金額也分別較2021年同期增長53％及398％；更接連傳出海外併購、同業策略結盟案件，顯示國內企業因應國際市場變化及產業競爭壓力，除透過併購及策略聯盟創造規模經濟及產業競爭優勢，也積極引進外部資源，協助企業轉型及布局全球市場，不論在企業跨國布局投資或加速產業創新轉型，都極具指標意義。