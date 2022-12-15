高虹安男友李忠庭（見圖）。（中時資料照）

剛當選新竹市長的高虹安因涉詐領助理費等案件，上午傳出她與男友李忠庭被檢調從新竹帶回台北偵訊中，經過查證，調查局幹員已在上午10點將高虹安帶到北機站接受約談，11時30分她男友李忠庭也被調查人員帶抵偵訊，預料15日傍晚後，將移送台北地檢署複訊。