現身了！高虹安與男友遭帶回調查局北機站 目前偵訊中 11:532022/12/15 中時新聞網 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 剛當選新竹市長的高虹安因涉詐領助理費等案件，她與男友李忠庭被檢調從新竹帶回調查局北機站偵訊中。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高虹安男友李忠庭（見圖）。（中時資料照） 剛當選新竹市長的高虹安因涉詐領助理費等案件，上午傳出她與男友李忠庭被檢調從新竹帶回台北偵訊中，經過查證，調查局幹員已在上午10點將高虹安帶到北機站接受約談，11時30分她男友李忠庭也被調查人員帶抵偵訊，預料15日傍晚後，將移送台北地檢署複訊。 高虹安辦公室主任陳奐宇被檢調帶走！現場畫面曝光 檢調大動作搜索高虹安國會辦公室 民眾黨團發聲了 高虹安及男友遭帶回北機組偵訊？ 檢方最新回應 #高虹安 #偵訊 #男友 #帶回 #調查局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 實現竹市願景 高虹安超前部署 04:102022/12/14 地方新聞 欠錢遭討債當場抓狂 男持刀猛刺債主背部 10:162022/12/13 社會 檢調衝高虹安國會辦公室搜索 留置4助理大批媒體門外守候 10:322022/12/15 社會 涉賄選100萬交保 蔡淑君：社區服務是慣例 04:102022/12/15 地方新聞 意外重擊蛋蛋！男友翻臉從此不愛了 她崩潰：寧願自己來 19:172022/12/14 生活 高虹安助理費當公積金 名律師點出「這樣用」就違法 11:192022/12/15 社會 抓到了！高雄林園透天厝民宅遭轟6槍 凶嫌落網身分曝光 17:022022/12/12 社會 檢調大動作搜索高虹安國會辦公室 民眾黨團發聲了 11:002022/12/15 政治 高虹安辦公室主任陳奐宇被檢調帶走！現場畫面曝光 12:052022/12/15 政治 高虹安黨內會議痛斥謝立功？ 民眾黨：並無此事毋須捕風捉影 13:352022/12/14 政治 高虹安詐領國會助理費被炎上 柯文哲：在野黨天天被人監督 15:542022/12/14 政治 新竹棒球場完成大聯盟場勘 經典賽有望成行 13:512022/12/14 體育 女星出國10天想給男友驚喜 撞見他抱著「女藝人」心碎了 03:292022/12/13 娛樂 竹中百年校慶 柯文哲高虹安同框出席 04:102022/12/12 地方新聞 高虹安能在12／25順利就任？檢方這動作是關鍵 12:492022/12/15 社會 涉貪風暴擴大？高虹安遭指曾直奔前主任「小兔」家 本尊回應了 11:112022/12/13 政治 不只跟蔣萬安搶人 高虹安也想要台中市府這個人 13:472022/12/12 政治 赴陸協商預期結果達標 陳玉珍：會議內容明帶回找相關部會溝通 14:582022/12/13 兩岸 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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