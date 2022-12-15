國民黨主席朱立倫昨天傍晚接見華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS) 訪團，不過會中論及九二共識時，朱仍僅重申，國民黨是依據中華民國憲法看待並處理兩岸關係，也正如同美國堅持以其「一中政策」對應大陸所堅持的「一中原則」。

朱立倫表示，國民黨是以台灣人民利益作為最大考量，要為台灣人民爭取更多的時間與空間；國民黨過去長期執政，早已證明有能力在與美國發展友好緊密關係同時，也能與中國大陸保持對話溝通，是對管理兩岸關係最有經驗的政黨。

朱立倫批評，民進黨政府執政至今，兩岸中斷對話太久，對區域穩定與兩岸和平造成重大風險，更直接影響台灣國內產業與國家安全。

朱立倫說，國民黨本次九合一選舉表現亮眼，提名的縣市長候選人獲多數台灣人民認可，反映民眾已對民進黨執政失去信心，民進黨一再以抗中保台升高兩岸衝突風險，試圖以分化撕裂台灣人民作為贏得選戰武器，已逐漸使人民感到厭煩。

朱立倫表示，國民黨長久以來堅持維繫兩岸和平穩定、維持現狀，現今路線就是「親美、友日、和陸」，同時主張兼顧「國防」(Defense) 與「對話」(Dialogue) 並行的「2D戰略」，這也是現階段對台灣、兩岸關係最好的路線；正如同美國雖與中國大陸競爭，但同時也保持溝通管道，以降低彼此衝突的風險。