台灣良好農業規範升級版(TGAP PLUS)具不同管理需求及驗證標準，農委會透過修訂「產銷履歷農糧產品環境補貼要點」，針對通過產銷履歷升級版驗證者，每年每公頃補貼2.5萬元，較現行產銷履歷每公頃1.5萬補助再加碼1萬元。

農糧類產銷履歷台灣良好農業規範(TGAP)驗證基準已陸續推出升級版，農委會農糧署已於本年公告「水果類」、「蔬菜類」及「雜糧類」等台灣良好農業規範升級版(TGAP PLUS)，以既有產銷履歷驗證基準增加多項農業生產永續指標。

目前已在2020年以及2021年推出香蕉、鳳梨、芒果及紅龍果等4品項作物台灣良好農業規範升級版(TGAP PLUS)，該方案通過東京奧運組織委員會食材安全與環境永續高標準審查，成為符合供應東京奧運選手村食材供應對象。

農糧署今(15)日舉辦「產銷履歷優化升級，接軌國際永續價值」記者會，農糧署長胡忠一表示，為推動我國農業朝向永續發展前進，除了在TGAP基準上增加作物整合管理(ICM)及害物整合管理(IPM)的應用要求外，也兼顧「良好農業規範」、「食品安全」、「勞動安全」及「環境永續」4大領域為精神，推出升級版的TGAP PLUS。

胡忠一說，本來產銷履歷是注重食品、安全可追溯性和地產地銷等，TGAP特別加入品種權的保護、肥料與資材管理、人員施用資材應穿戴安全防護裝備及危險作業把關，以及結合整合性害物防治、土壤風險評估、淨零減碳及生物多樣性維持等。

另外，為讓TGAP PLUS具不同管理需求及驗證標準，透過修訂「產銷履歷農糧產品環境補貼要點」，針對通過產銷履歷升級版驗證者，每年每公頃補貼2.5萬元，以分級補貼方式，讓更多農產品經營者加入永續環境行列，鼓勵消費者以具體行動支持通過產銷履歷驗證之農產品。