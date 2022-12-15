【全程字幕】大咖雲集竟有「他」！綠營側翼群組遭起底 高嘉瑜笑酸「這句」

民進黨在九合一選舉大敗，綠委高嘉瑜砲轟最大問題就是網軍，昨（14）日有媒體就披露綠營諸多大咖聚集的LINE群組，包括總統府副秘書長黃重諺、民進黨副秘書長林鶴明、前黨主席特助洪耀南、立委林楚茵等，與諸多綠營粉專小編都在群組內。對此，林楚茵今日反駁該群組僅是「討論時事的溝通群組」，不需要捕風捉影、小題大作。

媒體14日披露，2020總統大選時，綠營組織了許多網軍群組，包括「小英臉書LINE戰友團媒體資訊分享群組」、「粉專聯合平台」、「2020反國民黨」、「選戰戰鬥團」、「94i交流」等，許多綠營大咖政治人物都在其中，引起網友討論。

高嘉瑜今日受訪時表示，這些群組之前就有人傳出，但內容到底是互相交流還是指揮作戰，其實外界都不得而知，「他們之間可能有志一同，彼此有互相聯絡情感」，不過她隨後又補了一句，「可能他們比較喜歡某些人就被拉進去，像我就沒有被拉進去」，自嘲是民進黨中的邊緣人。

而針對側翼群組遭爆出，林楚茵今日在臉書澄清，相關報導是烏龍爆料，直言那些群組只是用來傳達政策、討論時事的溝通群組，如疫情期間謠言滿天飛，需要在最短時間內宣傳、澄清，「這種溝通群組各黨都有，不需要捕風捉影、小題大作，更不需要汙名化網路使用者」。