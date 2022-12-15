今(2022)年市場在通膨、升息、地緣政治與新冠疫情等多項負面因素壟罩下，全球的股匯市與不動產市場波動劇烈。第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，明(2023)年預期在利率緩升、經濟發展穩定的局面下，商用不動產價格與買氣將維持穩定。

近來平均地權條例修法再闖關，對此，黃瑞楠表示，若是修法案過關，私法人購置住宅將採許可制，有機會將高資產族群的資金導入商用不動產市場，特別是都會區市中心辦公室或雙北科技廠辦最有機會受惠。

2022年科技業受庫存升溫與接單能見度不高，導致擴廠需求較2021年下滑，廠房與廠辦今年交易金額僅為301億元與277億元，但加計公部門釋地所帶動的工業土地交易，工業不動產全年交易金額達到1332億元(包含廠房、廠辦與工業土地)，僅較去年減少9%，仍站穩台商回台投資潮以來交易次高規模。

工業地指標案包括桃園航空城七宗產業用地標售案，總脫標金額達227億元，售出超過10萬坪工業土地，航空業、零售業、生技製藥跟物流業者都積極補充土地庫存，也代表廠商的中長期生產用地需求穩固。

黃瑞楠說，科技業雖然在2022年擴廠相對保守，但隨著外商科技大廠宣布擴大在台投資，也顯示產業鏈在台持續深化的動力，帶動廠房以現代化物流的需求，挹注工業地價格緩步向上。