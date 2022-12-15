邊境管制及禁團令解除使旅遊業營運喜迎疫後復甦曙光，雖然仍受制於航班機位恢復進度、票價及各項成本上漲等因素影響，但在跨年及春節連假加持下，民眾出國意願明顯提升，使旅遊業2023年首季旺季營運可望顯著回升。

旅遊股今（15）日成為盤面資金關愛焦點，燦星旅(2719)、雄獅(2731)、易飛網(2734)、山富(2743)、五福(2745)、鳳凰(5706)盤中全數亮燈漲停，帶動上市及上櫃觀光類股指數分別走揚2.35％及2.32％，領漲盤面各類股。

台灣旅遊業過往8～9成營收仰賴出境旅遊業務，受疫情邊境管制衝擊，旅遊業營運2年多來幾近斷炊，僅能盡力爭取國旅市場咬牙苦撐。隨著邊境管制自10月起逐步鬆綁，出入境旅遊團禁令於10月13日正式解除，使受創最重的旅遊業終見復甦曙光。

隨著禁團令解除，旅遊業單月營收普遍明顯回升。雄獅11月自結合併營收4.95億元，月增24.22％、年增達近1.59倍，創2020年2月以來近33月高點。累計前11月合併營收26.45億元、年增達72.03％。

鳳凰11月自結合併營收0.53億元，月增達3.16倍、年增達4.21倍，亦創2020年2月以來近33月高點。累計前11月合併營收1.5億元、年增9.85％，成長率較前10月衰退23.47％顯著轉正、重返成長軌道。

山富11月自結合併營收0.88億元，月增18.11％、年增達2.7倍，亦創近33月高點。累計前11月合併營收4.11億元、年增達近1.19倍。五福11月自結營收0.4億元，月增30.52％、年增達5.74倍，創近32月高點。累計前11月營收1.74億元、年增達83.39％。

鳳凰總經理暨發言人卞傑民表示，由於對日本線機位布局著力較深，且市場需求較強，明年首季日本線表現較疫情前更好。主力的長程線表現亦佳，但因航班供給尚未完全恢復，較疫情前仍有一段差距。整體而言，明年首季銷售的旅遊人次已恢復至疫情前約7成。

卞傑民指出，由於機票、住宿、交通價格等成本增加，旅遊產品初期漲幅介於1～5成不等，後續復甦須視航空公司航班及機位數恢復狀況。據民航局統計，機場運量至年底前約恢復至疫情前4成，國際航空運輸組織（IATA）則預期至2024年才能真正恢復疫情前水準。