小三通何時復航，備受關注。行政院長蘇貞昌認為，貿然重啟小三通恐讓對岸民眾來台搶藥，中國大陸的疫情不公開透明。但民進黨連江縣黨部主委李問今天逆風表示，很多金馬民眾是希望可以盡快恢復小三通，相信很多鄉親非常樂見在過年恢復，而馬祖比較沒有中國大陸民眾到連江縣立醫院大量購買藥物。

李問今天陪同民進黨北市立委補選參選人吳怡農召開政見記者會。對於恢復小三通議題，李問說，很多金馬民眾是希望可以盡快恢復，之前陸委會也有提到，希望重要節慶作為目標，作為恢復的時間點，如果在過年恢復，相信很多鄉親非常樂見。

李問接著說，至於是否可能會有搶藥情形，對於金門情況他不了解，但以馬祖情況來說，因為馬祖只有連江縣立醫院，並沒有民間藥局，過去也沒有福州民眾到馬祖來買藥，馬祖情況可能比較特殊，至於金門或台灣本島會不會經過小三通到台灣本島，可能要根據當地，每個地方有不同情況，沒辦法針對這些細節進一步說明，但馬祖的部分，比較沒有中國大陸民眾到連江縣立醫院大量購買藥物。

吳怡農指出，小三通的部分如同李問說的，每個地方有每個地方現實考量，要顧及當地居民、消費者權益，這是交流的前提，如果可以退後一步，談一談跟中國大陸的交流互動，其實跟中國大陸人民互動是好事也是應該的，自己有許多朋友是大陸人，他們與我們一樣嚮往自由生活環境、生活方式，跟中國大陸朋友的互動是很自然的。

另外，台灣民意基金會今日民調過半希望內閣應該立刻改組，吳怡農則說「針對內閣改組，我沒有這方面的要求跟期待」。