法國四強戰以2比0擊敗摩洛哥闖進冠軍戰，企圖力拚二連霸，對手將是南美強權阿根廷。法國與摩洛哥之役激戰到最後一刻，法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）賽後也與來自摩洛哥的巴黎聖日耳曼隊友哈基米（Achraf Hakimi）相擁互換球衣，摩洛哥雖無緣挑冠軍金盃，但仍贏得所有球迷掌聲。

摩洛哥在四強戰不敵法國。（圖／路透社）

摩洛哥在四強戰不敵法國。（圖／美聯社）

法國開賽不到十分鐘就攻進首球取得領先，下半場第79分鐘姆巴佩面對摩洛哥四人包夾，仍趁隙傳球給右側隊友，球雖被摩洛哥的防守者干擾，但不偏不倚落在穆亞尼（Randal Kolo Muani）的前方，讓他得以順勢攻門。

法國成功添加保險分，終場就以2比0甩開摩洛哥追擊，闖進世界盃決賽。將士用命的摩洛哥驚奇之旅告終，雖無緣決賽，但先在小組賽擊敗比利時以分組第一之姿闖進16強，又在淘汰賽解決西班牙、葡萄牙晉級，成為史上第一支闖進四強的非洲球隊。

摩洛哥靠著優異的防守帶動進攻一路過關斬將，讓不少球迷津津樂道，更是所有摩洛哥人的驕傲，賽後摩洛哥球員難掩失落，忍不住哭了，但全隊圍圈講話整理情緒後，在場邊跪謝現場的摩洛哥球迷，讓不少人動容。

摩洛哥在四強戰不敵法國。（圖／美聯社）

摩洛哥在四強戰不敵法國。（圖／美聯社）

摩洛哥在四強戰不敵法國。（圖／路透社）