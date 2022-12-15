網紅謝立琪(Kiki)畢業自北藝大美術系，憑藉著甜美外貌以及D罩杯胸圍常登上PTT表特版。由於過去穿上國旗比基尼，又有著「國旗正妹」的美稱。時常在社群平台上分享養眼照片的她，近日到馬來西亞遊玩，不負眾望的曬出多張比基尼照片和粉絲們分享，火辣模樣吸引眾多網友前來朝聖。

謝立琪日前前往馬來西亞的沙巴享受假期。屢屢在IG上曬出性感泳裝照向粉絲們放福利。昨(14)日，她再次曬出多張在遊艇駕駛艙所拍的火辣照片。只見照片中，她僅穿著紅色比基尼，頭戴一頂類似船長的帽子。化作遊艇的駕駛，一身雪白嫩肌以及凹凸有致的S曲線在鏡頭前大方露出，讓人看得目不轉睛。此外，還向粉絲們邀請一同出航，甜喊：「讓kiki陪伴你們度過愉快的旅程！」

貼文PO出後，立刻吸引大批粉絲們前來朝聖，在短短時間內已累積多達上萬人按讚分享，紛紛留言表示：「能與最愛的美女在船上一起搖擺一定很棒」、「這船長也太迷人了」、「有這樣的船長在，我的心就定了」、「船長，我也要上船。」

事實上，近期世足賽火熱開打，謝立琪此前也有跟上潮流，曬出還原比賽場地，並身穿球衣的美照，漂亮的外型頓時引發網友熱議。