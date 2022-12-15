淡水古蹟博物館年度活動「光映淡水－喵的光波」以可愛的貓咪為主題，要萌翻淡水。（淡水古蹟博物館提供）

鏟屎官注意了！新北市立淡水古蹟博物館在虎年尾聲，搭配淡水五虎崗在地特色，以貓科動物為主題，在淡水海關碼頭推出年度品牌活動「光映淡水－喵的光波」，活動共分「喵的古蹟隱身術」、「喵的市集音樂會」及「喵的水陸空派對」三大主題，讓可愛貓咪萌翻淡水。

「光映淡水－喵的光波」系列活動，自即日起到明年1月2日舉辦。首波主題「喵的古蹟隱身術」，將淡水海關碼頭的洋樓化身為巨型貓屋，2隻巨型貓咪在玩躲貓貓，還有萌到不行的「喵屁卡關」，讓貓奴可以盡情拍照。

此外，洋樓內也同步推出「喵的宇宙」主題展覽，展出貓奴提供的各種搞怪貓咪照片，加上貓咪冷知識大全以及「喵影光廊」的氣氛營造，讓古蹟從裡到外都可愛。

淡古館長黃麗鈴表示，淡水「五虎崗」的稱號源自於大屯山脈火山熔岩蜿蜒而下，流至虎頭山分為五條尾陵，形成宛如虎爪般的丘陵，因而得名，又適逢虎年尾，便把概念轉化為大家喜歡的貓咪，透過動物友善的角度來切入，使得文化資產更容易親近。

除了已登場的裝置、展覽及光廊外，12月18日還有「喵捉古蹟」特別遊戲，只要能找到淡水海關碼頭中的隱藏版貓咪裝飾就可以兌換耶誕小禮；與「喵喵洋樓」裝置藝術合照並標註淡水古蹟博物館，還能再獲得文創小禮。

12月24、25的聖誕假期，還有貓咪主題市集、魔術秀、氣球秀等各式各樣的活動演出；最重要的重頭戲就是12月31日的跨年煙火活動，詳細活動內容可至淡水古蹟博物館官網。