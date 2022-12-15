甫從廈門協商小三通復航事宜回台的金門準縣長陳福海，昨(14)日又趕赴衛福部疾管署拜會，向CDC中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝說明復航整備等相關規劃。王必勝表示，認同陳福海初期規劃以「人道探親」為出發點的復航模式，「探親專船」不涉及中轉，對於金門防疫量能相對影響較少，會立即將陳福海的相關意見轉呈給行政院與國安部門開會研議。

今年7月接下衛生福利部次長兼任中央流行疫情指揮中心指揮官的王必勝，曾多次解決台北農產、桃園醫院、苗栗電子廠等群聚感染事件，被外界視為新冠疫情拆彈救火隊長。據了解，此次陳福海在從廈門返台後立即前往CDC拜會疫情指揮官王必勝，希望就目前規劃的探親專船方案與CDC交換意見，增加復航的可行性。日前才剛到金門瞭解防疫量能的王必勝也邀集疾管署長周志浩、CDC發言人莊人祥共同參與會談。

由於王必勝與陳福海在2014年先後就任金醫院長、金門縣長，兩人在金門醫療有相當程度的合作經驗。昨日尚未會談，兩人一見面就先回憶當年為了金門醫療共同打拼的情景。王必勝指出，金門醫院新大樓建置以及院內包含核磁共振MRI、心導管室等重要歷程，都有賴陳福海當時在立委與縣長任內積極的協助，兩人也同時見證三方共管強化金門醫院歷史性的一刻。

陳福海對於這位老朋友也滿是期許與祝福，陳福海透露，王必勝在金門任職期間週休假日常以醫院為家，並積極爭取急重症醫療資源造福地方，自己在縣長任內到醫院關懷鄉親時，也常見到他在第一線關心民眾，因此在王必勝離任高升時代表金門縣給予榮譽縣民的肯定。

對於小三通復航機制的討論，王必勝在會談時強調，金門防疫能量經過實地訪查盤整，如果中轉台商入境量太大，勢必無法因應，特別是中國大陸才剛鬆解原本的清零政策，大陸疫情還可能會有些特殊變化。不過由於陳福海提出的是以金門籍鄉親、陸配、在金就讀的陸生為主的探親專船，王必勝認為這部分應該另案討論，以人道、親情為出發點，這樣探親專船才有機會在春節前上路。

對此陳福海補充說明，目前規劃的方案是以金門出發的「探親專船」為主，國人入境的部分要視在地醫療量能而定，如有台商入境則要規劃有別於其他國門的入境檢疫強化方案。陳福海說，金門有2千多名新住民與他們的家人已經3年沒有回大陸過節了，同時金門大學也有數十名陸生希望有機會走小三通返鄉。基於人道的考量，希望CDC能對金門版的人道探親專船給予支持！

王必勝在會談總結表示，目前看起來陳福海提供的方向是比較中肯可行的建議案，間接也減少中轉對金門的衝擊。王必勝認為，對於探親專船的安排應該是局部處理、專案辦理、居民先走、人道先行，這樣才有機會先解決金門鄉親的期盼。

王必勝也指出，要全面恢復雙向小三通至少需等大陸疫情明朗化，畢竟如果醫療出問題，地方和中央政府都有責任。未來中央政府將規劃把水頭商港納入「IHR（ 國際衛生條例）指定港埠核心能力」強化防疫能量與跨域合作。