隨著卡達世界盃足球賽近日進入決賽階段，粉絲們全陷入瘋狂，尤其是由世界球王梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷隊，更受到全球粉絲期待。其中，被封為「世新女神」的性感網紅黃琳，特別穿上阿根廷足球隊的隊服，為他們加油打氣，讓網友們忍不住直呼「這球我攔不住」。

經常透過社交媒體與粉絲互動的黃琳，昨日晚間於個人IG上發文表示「luv team Argentina」為支持的阿根廷隊加油。而一旁附上的照片中，只見她穿著改良過的短版阿根廷隊球衣及超短熱褲，抬起雙手露出內搭的黑色比基尼，而比基尼疑似大小件，加上由下往上拍的邪惡視角，使黃琳飽滿的南半球曲線與結實的腹肌線條一覽無遺。後面黃琳還不忘加碼送上彎腰自拍照，使超火辣的事業線被看光，令網紅好友及網友看了大噴鼻血，紛紛表示「哎唷～這球我攔不住！！」、「梅西看到都腿軟了」、「這兩球應該拿大力神杯」、「太辣了」、「如果最後阿根廷赢了就把你抓起來」、「太美的球」、「抓不了」吸引超過3萬人按讚。

事實上，黃琳不久前前往日本旅遊時，也同樣曬出多張穿著學生制服、深V中空服等的性感穿搭，大方展現凹凸有致的完美曲線，同樣電暈一票網友，大讚「太辣、太美，會被日本媒體報導吧」、「超喜歡」、「根本穿搭教科書」、「你穿學生服超Q的啦」。